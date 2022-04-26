Допомога 6500 гривень: Шмигаль пояснив, чому не всі поки що отримали виплати

Допомога 6500 гривень: Шмигаль пояснив, чому не всі поки що отримали виплати

На початку березня держава анонсувала виплату українцям, які втратили роботу через війну, у розмірі 6,5 тис. гривень.

У межах програми єПідтримка держава вже виплатила допомогу в розмірі 6,5 тис. грн для 3,6 млн українців.

Втім, не всі ще отримали допомогу від держави. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що кошти поки не отримали ті, хто подавав заяву в останні дні.

"На цю програму ми спрямували понад 23 млрд грн, проте частина людей, що подавалася на допомогу в останні дні, поки не отримала свої виплати", - зазначив Шмигаль.

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Також прем'єр-міністр додав, що на засіданні Уряду сьогодні ухвалили рішення про виділення додаткових 2 млрд грн, що дозволить здійснити виплату ще понад 300 тисячам наших громадян.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль розповів про емоційну залученість директорки МВФ щодо допомоги Україні.

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