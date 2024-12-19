"Допомога Донбасу від Росії": в Селидовому окупанти грабують квартири місцевих

Окупанти мародерять скрізь, навіть у своїх громадян в Курскій області.

Російські "визволителі" розкривають та грабують порожні квартири в Донецькій області, мешканці яких поїхали, рятуючись від війни.

Про це у Телеграм-каналі повідомив Денис Казанський.

"Так насправді і виглядає "допомога Донбасу від росії" та реальне ставлення до місцевих жителів. Заради цього все й починалося", – йдеться в повідомленні.

Казанський додав, що окупанти мародерять навіть у Курській області.

Окупанти зламують покинуті квартири в Селідово

Нагадаємо, у тимчасово окупованому селі Лозове Донецької області відсутні дороги, транспорт, вода, зв’язок та інтернет. Як зазначають місцеві жителі, водовід, який працював до початку так званої “СВО”, було зруйновано російською військовою технікою.

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