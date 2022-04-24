"Допомога потрібна вже сьогодні, а не завтра”: мер Мелітополя попередив про криваву мету Путіна в Україні

"Допомога потрібна вже сьогодні, а не завтра”: мер Мелітополя попередив про криваву мету Путіна в Україні

Метою президента РФ Володимира Путіна в Україні є окупація міст та вбивство українського народу.

Таку думку висловив мер Мелітополя Іван Федоров, який також заявив, що його місто перебуває у "дуже складній і небезпечній ситуації" через атаку росіян.

Про це Федоров повідомив у коментарі CNN.

За його словами, через блокування окупантами місцеві жителі не можуть отримати допомогу.

"Ми не можемо доставити гуманітарну допомогу. Ми не можемо доставити медикаменти. Ми не можемо пропустити екстрені служби... Тому це дуже небезпечна ситуація", - заявив мер Мелітополя.

Мер Мелітополя закликав партнерів надати достатньо зброї, щоб Україна виграла цю війну. Він також наголосив, що Україні терміново потрібна підтримка – “вже сьогодні, а не завтра”.

Федоров наприкінець додав, що повномасштабна війна, розв’язана РФ на чолі з Путіним, стосується не лише України – росіяни воюють проти цивілізованого світу.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому наполягав на перемовинах з Путіним.

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