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Допомога США є безпрецедентною: Зеленський розповів про розмову з Байденом

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Допомога США є безпрецедентною: Зеленський розповів про розмову з Байденом

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з американським лідером Джо Байденом.

Зеленський подякував Байдену за безпрецедентну підтримку США у війні проти російських загарбників. 

Про це повідомляє Офіс президента. 

Зеленський подякував Байдену за підтримку України у боротьбі проти російських окупантів та надання нового пакету військової допомоги. 

"Безпекова підтримка Сполучених Штатів є безпрецедентною. Вона наближає нас до спільної перемоги над російським агресором", - сказав Зеленський. 

Також український лідер розповів президенту США про бойові дії в Україні та подякував за надання гуманітарної допомоги в розмірі 225 млн доларів. 

"Ми цінуємо також суттєву фінансову та макроекономічну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Вона допомагає нам вистояти в цій війні. Ми маємо перемогти в цій війні та повернути наші окуповані території. Це буде наша спільна перемога", - сказав президент. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден 15 червня оголосив про надання нової військової допомоги для України. Американський лідер зазначив, що він розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським та поінформував його про надання нової військової допомоги ЗСУ. 

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