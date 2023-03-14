"Допомога Україні – не в інтересах США": ймовірний конкурент Трампа зробив заяву щодо нападу Росії

Губернатор Флориди Рон Десантіс, який є одним із можливих кандидатів у президенти США, заявив, що допомога Україні – не в інтересах США.

Про це пише Politico.

Можливий кандидат заявив, що захист України від вторгнення Росії не є життєво важливим інтересом США.

"В той час, як у США багато життєво важливих національних інтересів — забезпечення безпеки наших кордонів, вирішення кризи готовності наших військових, досягнення енергетичної безпеки та незалежності, а також стримування економічної, культурної та військової могутності Комуністичної партії Китаю, — все більше заплутування в територіальну суперечку між Україною та Росією не є одним із них", – сказав Десантіс.

Попри те, що Десантіс визнав, що "метою має бути мир", він попередив, що надсилання військ або сучасної зброї, як-от винищувачі F-16 і ракети великої дальності, "ризикує втягнути Сполучені Штати в конфлікт і наблизити нас до гарячої війни між двома найбільшими ядерними державами світу".

Зазначимо, що зауваження Десантіса є рівноцінними із заявами експрезидента Дональда Трампа, який сказав, що захист України від Росії не є життєво важливим інтересом США, втім, життєво важливий для Європи.

У своїй заяві Десантіс наголосив на пріоритетності оборони США, особливо на південному кордоні.

"Ми не можемо віддавати пріоритет втручанню в ескалацію зовнішньої війни над захистом нашої власної батьківщини, особливо враховуючи, що десятки тисяч американців щороку гинуть від наркотиків, які контрабандою переправляються через наш відкритий кордон, а наші арсенали зброї, критичні для нашої власної безпеки, швидко виснажуються", - сказав він.

Колишній президент США Дональд Трамп, який неодноразово робив провокативні заяви щодо повномасштабної війни в Україні, приголомшив новою відвертістю.

Водночас американський президент Джо Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії. Попередньо, її планують розпочати вже у квітні цього року.

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