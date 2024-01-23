Допомога Україні від США: Пентагон проведе зустріч 50 союзників для підтримки Києва

США сподіваються, що Україну на "Рамштайні" підтримають інші союзники.

На засіданні у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 23 січня, США сподіваються на оборонну підтримку України з боку інших західних союзників.

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише Associated Press.

"Попри те, що ми не можемо надати свою допомогу у сфері безпеки прямо зараз, наші партнери продовжують це робити. Ми сподіваємося на них", - наголосила вона.

Засідання у форматі "Рамштайн" відбуватиметься у момент, коли США не мають грошей і не можуть надіслати боєприпаси та ракети, необхідні Україні для боротьби з російською агресією.

Чекаючи, поки Конгрес прийме бюджет і, можливо, затвердить більше грошей на підтримку України, США будуть шукати союзників, щоб продовжувати скорочувати розрив, пише AP.

Зустріч пройде в онлайн-форматі оскільки Ллойд Остін досі одужує після перенесеної операції.

Пентагон оголосив про свою останню безпекову допомогу Україні 27 грудня 2023 року. Пакет вартістю $250 мільйонів включав 155-міліметрові снаряди, зенітні ракети "Стінгер" та інші предмети високого попиту, взяті з існуючих запасів США.

Від тоді США не змогли надати додаткові боєприпаси, оскільки гроші на поповнення цих запасів закінчилися, а Конгрес ще не затвердив додаткові кошти.

Допомога Україні та Ізраїлю на суму понад 110 мільярдів доларів застопорилася через розбіжності між Конгресом і Білим домом з приводу інших політичних пріоритетів, включаючи додаткову безпеку на кордоні США і Мексики.

США надали Україні понад 44,2 мільярда доларів у вигляді безпекової допомоги з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року. Близько 23,6 мільярда доларів з цієї суми було взято з існуючих військових запасів, а майже 19 мільярдів доларів було відправлено у вигляді довгострокових військових контрактів на товари, закупівлі яких займуть місяці. Таким чином, навіть незважаючи на те, що кошти вичерпані, частина раніше закупленої зброї буде продовжувати надходити. Додаткові 1,7 мільярда доларів були надані Держдепартаментом США у вигляді іноземного військового фінансування.

США і близько 30 міжнародних партнерів також продовжують навчати українські сили і на сьогоднішній день навчили в цілому 118 000 українців в точках по всьому світу, повідомив полковник Марті О'доннелл, представник армії США в Європі та Африці.

Сполучені Штати підготували близько 18 000 таких бійців, зокрема близько 16 300 солдатів у Німеччині. Ще близько 1500 бійців зараз проходять підготовку.

Нагадаємо, адміністрація США вважає, що бойові дії в Україні впродовж кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її захисту.

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