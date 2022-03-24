Допомога з-за кордону: міністр фінансів розповів, звідки Україна отримує гроші

Команда Мінфіну проводить перемовини в цілодобовому режимі.

До державного бюджету вже надійшло більше 2 млрд дол. США та 1 млрд Євро.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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"Це допомога від МВФ (1.4 млрд дол.), макрофінансова допомога Європейського союзу (від якого ми вже отримали в бюджет 600 млн євро), Світового банку (а це транш у 312 млн євро та створений Банком трастовий фонд, до якого приєднуються окремі уряди), Європейського інвестиційного банку (надійшло вже 400 млн євро), допомога низки урядів, у тому числі грантова – і тут моя окрема вдячність уряду Італії за вже надану допомогу, а також тим урядам, які вже оголосили про готовність надати Україні безповоротну допомогу (Великої Британія, Латвія, Литва, Данія, Ісландія, грант ЄС)", - розповів міністр фінансів.

За словами Марченка, він і команда Мінфіну проводять перемовини в цілодобовому режимі.

"Вже наразі ми на фінальних стадіях в перемовинах щодо отримання двостороннього кредиту в 500 млн доларів від наших Канадійських друзів, та 300 млн кредит від Французького партнера", - додав він.

Нагадаємо, раніше Сергій Марченко повідомив, що 6500 гривень підтримки отримали вже понад 500 тисяч українців.

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