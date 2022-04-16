Допомога зброєю, грошима та питання гарантій безпеки: про що Зеленський говорив із Джонсоном

Допомога зброєю, грошима та питання гарантій безпеки: про що Зеленський говорив із Джонсоном

Зеленський поінформував Джонсона про ситуацію на фронті, зокрема у Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном домовленості щодо оборонної та макрофінансової підтримки.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту, насамперед щодо оборонної та макрофінансової підтримки", - написав він.

Зеленський додав, що поінформував Джонсона про ситуацію на фронті, зокрема у Маріуполі.

"Працюємо над гарантіями безпеки для України", - зазначив президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський висловив думку, що Росія своєю пропозицією українським захисникам Маріуполя здатися в полон та обіцянками зберегти їм життя насправді хоче розстріляти військових, як в Іловайську 2014 року.

Президент також повідомив, що наразі тривають переговори для того, щоб допомогти українським захисникам Маріуполя, проте росіяни вимагають від них здатися. Водночас Зеленський наголосив, що знищення захисників міста поставить крапку на переговорах з Росією.