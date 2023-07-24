Допомогла звільнити Зміїний та наближає нас до НАТО: як українська САУ "Богдана" нищить ворога

Українську самохідну гаубицю Богдану уже взяли на озброєння ЗСУ. Саме ця САУ брала участь у звільненні острова Зміїний.

Як працює українська гаубиця на полі бою воїни-артилеристи розповіли кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

Військові зізнаються, що коли ця зброя зʼявляється на фронті, то змушує ворога здійснити акт доброї волі.

"Прицільно Богдана нищила окупантів на Зміїному, допомогла розбити їхнє ППО та укриття і щонайважливіше - звільнити острів. Тепер ця гармата на східному фронті і просто зараз працюватиме по тилу росіян", - ділиться воїн.

Розрахунок готується до стрільби. Розвідка виявила колону бензовозів росіян.

"Це хороша ціль", -каже командир дивізіону.

Знищує логістику окупантів

Чорний командир дивізіону артилерії розповідає, що це була колона підрозділу паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів для особового складу противника. Без логістики жоден піхотинець не зможе виконувати поставленні завдання.

І зараз цю логістику знищить наша Богдана. Її бійці вже називають снайперською гвинтівкою великого калібру- так точно гармата стріляє по ворогам.

Гаубицю "Богдану" уже взяли на озброєння українські військові.

Зазначимо, що це найбільш далекобійна гармата нашого виробництва.

"Вона гатить аж на понад 40 кілометрів. А це значить, що у зоні ураження глибокий тил ворога. Розрахунок заряджає снаряд", - кажуть військові.

Наближає Україну до стандартів НАТО

Те, що така гармата виробляється в Україні, ще більше нас наближає до стандартів НАТО. Адже її снаряди 155 міліметрів, такі ж, як у західної зброї. Вона складає конкуренцію хіба французькому "Цезарю" чи словацькій "Сюзанні", які теж віднедавна працюють на українському фронті.

Але наші армійці кажуть: "Богдана стійкіша до інтенсивного вогню". Вона витримує 10-20 снарядів за годину.

Гаубицю "Богдану" уже взяли на озброєння українські військові.

Раніше цю зброю бачили лиш на параді до дня Незалежності 2018 року. Потім її виробництво призупинили. Та з початком повномасштабної війни в українському війську чимало таких установок. І от тепер її вперше показують журналістам. Бо наша Богдана так добре працює на Перемогу, що вже заслужила визнання.

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"Завдяки Богдані, нам не треба питати у західних партнерів у який бік стріляти, бо це українська зброя і для перемоги нам її треба ще більше", - резюмують військові.

Що відомо про українську гаубицю?

Гаубиця "Богдана" - це колісна гаубиця калібру 155 міліметрів, тобто вона розроблялася під боєприпаси НАТО. Її дальність - 42 кілометри. Для активно-реактивного боєприпасу дальність стрільби може становити до 60 кілометрів. Екіпаж - 5 осіб. Швидкість переміщення по шосе - до 80 км на годину. По ґрунтових дорогах - до 30 км на год.

На жаль, вона у нас в єдиному екземплярі. Це - дослідницький екземпляр, який проходить державні випробування. Щодо її створення, то давно було питання щодо того, що потрібно переходити на калібри НАТО. Вона була розроблена корпорацією "Таско". 2009 року була завершена розробка цієї гаубиці. Потім був виготовлений екземпляр.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Українська гаубиця "Богдана" - вже на озброєнні ЗСУ".

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