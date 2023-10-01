"Допомогли місцеві": у ВМС розповіли про звільнення двох десантників з захопленої окупантами території

До України повернулися двоє десантників. Хлопців, які перебували на непідконтрольній нашій державі території, звільнив спецпідрозділ ВМС “Янголи”.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

За його словами, на тимчасово окупованих росіянами територіях відбувається багато цікавих процесів. Зокрема, нещодавно були визволені двоє українських десантників, які з початку повномасштабного вторгнення РФ переховувалися на непідконтрольній території РФ.

Бійцям вдалося залишатися живими внаслідок підтримки місцевих.

“Вони вижили завдяки цій підтримці, тому що, звісно, місцеві їх переховували”, – розповів речник.

Він також додав, що більш детально про операцію згодом повідомить ГУР. Подробиці таких операцій зазвичай не розповідають, оскільки це може відкрити алгоритми роботи розвідки ворогу.

Окремо речник підкреслив, що спецпідрозділ “Янголи” рятує українців вже не вперше – це одна з тематик, які вони охоплюють. Плетенчук не може точно сказати, які в них є операції, однак вже було декілька подібних звільнень.

Нагадаємо, що в Кремлі не визначилися, які території України вважають окупованими.

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