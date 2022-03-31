Допоможе на дипломатичному фронті: Володимир Кличко вирушив на переговори до Німеччини

Допоможе на дипломатичному фронті: Володимир Кличко вирушив на переговори до Німеччини

Легенда боксу поїхав у складі української делегації.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко, який займається обороною столиці від російських окупантів, вирушив до Німеччини. Там заплановані зустрічі з політиками-чиновниками ФРН.

Про це повідомив старший брат Володимира, мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! Сьогодні дуже важливим є об'єднання всіх сил – як в Україні, так і консолідація позиції та дій країн-партнерів нашої держави. Володимир поїхав із делегацією від України на зустрічі до Німеччини.

Заплановані зустрічі з політиками-чиновниками ФРН – для політичної підтримки України, економічної, гуманітарної та військової допомоги нашій державі", – написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що найтитулованіші брати в історії боксу Віталій та Володимир Клички потрапили на обкладинку польського видання журналу Newsweek.

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