"Допоможе західним танкам на фронті": Резніков повідомив про серійне виробництво САУ "Богдана"

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував своє фото у самохідній артилерійській установці "Богдана" українського виробництва та повідомив, що передані Заходом танки на фронті підтримуватиме українська артилерія. Нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року.

Про це міністр оборони написав у Facebook.

Сьогодні вдень Резніков повідомив, що 25 січня було багато позитивних та довгоочікуваних новин від західних партнерів, "але є новини, які тішать не менше".

Пізніше міністр вирішив розкрити інтригу.

"На фото - техніка українського виробництва. Міноборони не афішувало це, але весь минулий рік ми не припиняли закупівлі ОВТ у вітчизняних виробників. Там, де було можливо, у межах компетенції сприяли розгортанню у нових локаціях та збільшенню потужностей. Так само минулого року після критичного періоду, коли значний обсяг ресурсів спрямовувався на імпорт необхідного для оборони, Міноборони підготувало перехід, щоб у 2023 році максимальний обсяг коштів було спрямовано українським виробникам. Це стосується усіх компонентів – від форми, взуття, бронежилетів і БПЛА до важкої зброї і боєприпасів", - написав він.

Резніков пояснив, що на фото – українська САУ "Богдана" калібру 155-мм. Він зазначив, що одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою. "Нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року. Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті буде підтримувати українська – у всіх розуміннях цього слова - артилерія", - написав міністр.

Резніков нагадав, що вже озвучував свій підхід: "Україна має бути максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони, де це можливо. Це робить нашу країну бажаним партнером, посилює наші позиції. Саме тому Міноборони нарощуватиме зусилля у контексті стимулювання українських виробників".

"Невдовзі представимо перші результати нашого руху щодо БПЛА", - анонсував міністр.

Нагадаємо, напередодні Німеччина дозволила реекспорт своїх танків Україні та заявила, що також передасть свою бронетехніку. Також президент США Джо Байден повідомив, що Україна отримає 31 танк Abrams. Україна також отримає і танки Challenger від Великої Британії.

Мусієнко про нову атаку по Україні, ситуацію на фронті, танки Abrams і Leopard

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