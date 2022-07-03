Допоможе захистити землю та небо: Резніков подякував Байдену за NASAMS

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував президенту США Джо Байдену за передачу Україні сучасних систем ППО NASAMS.

Він наголосив, що таке рішення збільшує можливості ЗСУ в захисті неба та землі.

Про це він написав у Тwitter.

"Дякую Джо Байдену та своєму колезі Ллойду Остіну за ще один значний крок на підтримку України, а саме - рішення про постачання NASAMS Україні. Це збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба. Перемога України у війні проти терористичної держави забезпечить глобальну безпеку на довгі роки!", - написав Олексій Резніков.

Thank you @POTUS and my colleague @SecDef for another significant step in support of : decision to supply NASAMS for #UAarmy. This increases our capabilities to protect our land&sky. victory in the war against terrorist state will ensure global security for years to come! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 3, 2022

Нагадаємо, президент Чехії змінив своє ставлення до України після повномасштабного вторгнення Росії. Мілош Земан виступив за постачання зброї та навчання військовослужбовців Збройних сил України.

Читайте також: