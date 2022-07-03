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Допоможе захистити землю та небо: Резніков подякував Байдену за NASAMS

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Допоможе захистити землю та небо: Резніков подякував Байдену за NASAMS

Фото: Associated Press

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував президенту США Джо Байдену за передачу Україні сучасних систем ППО NASAMS.

Він наголосив, що таке рішення збільшує можливості ЗСУ в захисті неба та землі. 

Про це він написав у Тwitter. 

"Дякую Джо Байдену та своєму колезі Ллойду Остіну за ще один значний крок на підтримку України, а саме - рішення про постачання NASAMS Україні. Це збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба. Перемога України у війні проти терористичної держави забезпечить глобальну безпеку на довгі роки!", - написав Олексій Резніков. 

Нагадаємо, президент Чехії змінив своє ставлення до України після повномасштабного вторгнення Росії. Мілош Земан виступив за постачання зброї та навчання військовослужбовців Збройних сил України.

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