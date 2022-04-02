"Допоможіть нам боротися": "Азов" закликав забрати дітей з Маріуполя (відео)

"Допоможіть нам боротися": "Азов" закликав забрати дітей з Маріуполя (відео)

Бійці батальйону також закликають, аби до міста прибули рятувальники зі спецтехнікою.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар закликав вивезти дітей з Маріуполя Донецької області, щоб допомогти захисникам боротися. Також він закликав, щоб до міста прибули рятувальники задля розбирання завалів.

Про це боєць сказав у відеозверненні 2 квітня.

"Я закликаю зробити усе можливе, щоб до Маріуполя приїхали рятувальники зі спецтехнікою, щоб розбирати завали, щоб дитина, чиє маленьке серденько ще б’ється, притиснуте важкими бетонними плитами, було звільнене, бо ще молиться, надіється на всіх вас, не вірить, що забули, не вірить, що не прийдуть", – сказав заступник командира полку "Азов".

"Ми боремось і продовжуємо боротьбу, але відчувати біль кожної дитини Маріуполя невимовно важко. Допоможіть нам боротися, не відчуваючи цього болю. Заберіть дітей, зробить все, що можливо, щоб перемогти зло", – закликав Паламар.

Він також звернувся до всіх українців з закликом до боротьби.

"Не можете тримати зброю в руках – лікуйте, будуйте, виробляйте, блокуйте російські сайти та групи, кричіть про злочини. Не припиняйте закликати світ про допомогу Маріуполю", – наголосив боєць.

Нагадаємо, 2 квітня команда Міжнародного комітету Червоного Хреста виїхала до Маріуполя в межах відновленої спроби сприяти евакуації з оточеного міста-героя.

Окрім того, Туреччина заявила, що готова виділити судна для організації евакуації цивільних та поранених з Маріуполя.

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