"Допоможіть їм вижити": поляк після поїздки Україною розповів, що його вразило найбільше

Візит президента Володимира Зеленського до США - це дуже потужний сигнал для України про те, що західний світ з українцями, які борються з російськими окупантами за свою незалежність.

Про це заявив отець Ярослав Кравець, вікарій Вікаріату України, який перебуває в Києві, у розмові на RMF FM.

"Я думаю, що найстрашніше під час війни — залишитися на самоті — як у дуже людському, так і політичному вимірі. Тому я думаю, що візит Зеленського до США — це дуже посилюючий сигнал для нас в Україні про те, що західний світ, особливо Америка, з нами", - каже він.

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Говорячи про те, як це святкувати Різдво, коли в Україні гинуть люди, немає світла, води, газу, отець сказав - "це щось дуже драматичне".

"Солдати, які боролися на фронті, говорили: "Не забирайте атмосферу Різдва у наших сімей". Тому, наприклад, у Києві ялинку поставили. Я вчора там гуляв. Там багато людей збирається, діти є, сім'ї фотографуються. Ви не можете позбавити українців цієї різдвяної атмосфери - і так це роблять росіяни дуже жорстоким чином", - підкреслює отець Ярослав Кравець.

Нещодавно отець Кравець побував на Херсонщині, в Ізюмі, Балаклії Харківської області та інших містах східної України, які були звільнені від російських окупантів, і його дуже здивувало прагнення українців повертатися до місць, які все ще потерпають від терору РФ. Він зауважив, що у розмові з місцевими відкрив для себе те, що вони хочуть "бути в тому місці, де народилися і виросли".

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"Ці люди кажуть: ми швидко розходимося, ми не збираємося, бо за мить нас відстежуватимуть з безпілотників, можливо буде обстріл. За мить вони додають: ми будемо тут, допоможіть нам. Ми не хочемо залишати наші будинки", - пригадує він і додає, - "Тож допоможіть нам вижити, дайте нам те, що дає життя".

Нагадаємо, заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що у Києві цьогоріч не буде проводитися жодних масових гулянь на Новий рік 2023.

Як показало останнє опитування, у Польщі 70% громадян підтримують приймання українських біженців. К ожен четвертий поляк виступає за те, щоб після перемоги України у війні біженці залишилися в їхній країні. Крім того, приблизно кожен третій опитаний поляк вважає, що завдяки українцям їхнє суспільство культурно збагатиться, а роль Польщі на міжнародній арені посилиться.

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