"Дорога іграшка": у Повітряних силах розповіли про "рідкісний російський літак" Су-57 РФ

Росіяни намагаються тримати свої розрекламовані літаки Су-57 на відстані від української ППО.

Російський винищувач Су-57 є досить цінним літаком для окупантів. Тому ворог ховає його від українських систем ППО, тримаючи на відповідній відстані.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Літак Су-57 росіяни вже раніше використовували, однак намагаються його тримати на великій відстані, оскільки він може бути вражений нашою ППО. А це досить дороге і своєрідне для них "брязкальце", яке вони бережуть. Це для них дорога і своєрідна іграшка", - розповів він.

За словами Євлаша, під час останнього комбінованого удару по Україні 11 квітня росіяни випустили щонайменше 12 ракет типу Х-50/69, носієм яких є якраз Су-57.

"Ці ракети досить складно відрізнити в повітрі, оскільки вони досить наближені за своїми тактико-технічними характеристиками і їх складно визначити до того, як вони опиняться в руках експертів", - зауважив спікер.

Що відомо про російський літак Су-57

Су-57 - російський винищувач п'ятого покоління. Перший політ літак здійснив 29 січня 2010 року. Терміни серійних поставок літака до російських військ неодноразово змінювались: вони були заплановані на 2015, 2016, пізніше - на 2017 рік і 2018 рік. Зрештою 25 грудня 2020 року ВКС РФ отримали перший серійний винищувач.

Літак розробляли для заміни МіГ-29 і Су-27 в російських ВКС РФ. Початково у проєкті мала брати співучасть Індія. Однак у квітні 2018 року Індія відмовилась від спільного з Росією проєкту FGFA. Індійські військові прийшли до висновку, що обіцяний російський "винищувач п'ятого покоління", не відповідає заявленим вимогам.

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