Дорога смерті: евакуація з Авдіївки триває, але росіяни негайно відкривають вогонь по людях

Місто Авдіївка на Донеччині зазнає потужного обстрілу російської артилерії.

Про це заявив голова місцевої військової адміністрації Віталій Барбаш телеканалу CNN.

"Деякі українські чиновники заявили, що це місто може стати другим Бахмутом", – йдеться у статті.

За словами Барабаша, останніми тижнями російські наземні атаки в цьому районі посилилися, а "ситуація дійсно змінюється".

"Більше масованих ракених обстрілів міста. Кількість штурмових дій навколо міста також збільшується в рази", – сказав Барабаш.

За інформацією голови адміністрації, лінію оборони навколо міста обстрілювали всю ніч. Були сильні обстріли, зі стрілецької зброї велися бої на всіх напрямках, і з півдня, і з півночі.

Барабаш зазначив, що евакуація людей триває, але ділянка дороги, якою евакуюють людей, контролюється російськими військами, які "негайно відкривають вогонь".

За останні три тижні з міста виїхало 180 людей, а за оцінками українських чиновників, в Авдіївці залишилося близько 2000 осіб. Серед них, за словами Барабаша, шестеро дітей. Одну дитину евакуювали у вівторок, а влада планує евакуювати ще одну сьогодні.

Раніше ми писали, як живе Авдіївка, яка невдовзі може стати "новим Бахмутом".

Раніше захисники Авдіївки розповіли, що ворог намагається реалізувати в місті сценарій Бахмута. За інформацією Генштабу, найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський також заявив, що Авдіївка найближчим часом може стати "новим Бахмутом". Такої ж думки дотримується і британська розвідка.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан натомість вважає, що "ситуація в Бахмуті та Авдіївці відрізняються".

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