"Дорога смерті" на Курщині: військовий експерт розповів, як ЗСУ нищать росіян

Роман Світан наголосив, що українські війська не просто сковують ворогів у Курській області, а ще й знищують їх.

Сили оборони України скували на Курщині близько 50 тисяч російських військових. Це було одним із завдань.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі "24 каналу".

Світан наголосив, що наші війська не просто сковують ворогів, а ще й знищують їх. Дорога на Любимівку – це "дорога смерті" для росіян, якою вони бояться рухатись, бо для них це дорога в один кінець.

Також читайте Що відбувається на Курщині – детальний звіт від ISW

"Вона під постійним вогневим контролем із флангів. Вони намаються перерізати одну з основних ліній постачання нашого північного угруповання на цьому плацдармі та потрапляють у "капкан". У нас же там рука набита. СОУ просто чекають, коли до них у руки прийдуть вороги. Росіяни ж бояться зійти з траси, бо знають, що довкола все заміновано", – зазначив льотчик-інструктор.

Раніше у DeepState повідомили, що росіяни захопили Дарʼїно на Курщині.

Бійці ССО атакували на позиції ворога в Курській області

Читайте також: