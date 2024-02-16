"Дорога в Авдіївку всіяна нашими трупами": в ЗСУ заявили, що готові вийти, але "командування тягне"

Водночас боєць 110-ї ОМБр повідомив, що командування привезло військовим провізію та боєкомплекти. Українські сили продовжують залишатися в Авдіївці.

Ситуація в Авдіївці дійшла до критичної точки, українські війська чекають на повну евакуацію з міста, проте командування її відтягує. Під час відступу з позицій у районі "Зеніт" загинуло багато українських бійців.

Про це повідомив військовий зі 110-ї окремої механізованої бригади Віктор Біляк, яка зараз воює на Авдіївському напрямку.

Боєць 110-ї ОМБр описав, як відбувається відхід українських військ від Авдіївки.

"Легендарний укріпрайон, ВЧ "Зеніт". В попередньому дописі я писав, в яких умовах нам доводилося нести службу. І отож, це все дійшло до критичної точки. Збереження особового складу, вивіз зброї та обладнання, грамотне мінування та спалення тих залишків, які ми називали позиціями. Гарно було б, але ні. Як і в політиці, ніхто не любить не популярних рішень. Вивід особового складу – ні, інше діло – героїчна оборона. За це можна і підвищення отримати", – йдеться в дописі Біляка.

Відхід ЗСУ від позицій у районі "Зеніт" в Авдіївці

Військовий повідомив, що в українських бійців було дві спроби виходу з позицій у районі "Зеніт". В першу ніч, 14 лютого, звідти пішла перша десятка захисників. Їм довелося вступити у стрілецький бій з ворогом. Артилерія вже була наведена.

"Тільки троє поранених добралося назад. І якщо двоє добралося по темноті, то евакуація останнього відбулася вже зранку. І я та ще троє добровольців його несли. А день – це не той час для переміщень, так ще й таких важких. І як закономірний результат. З одного пораненого стало нас ще 4. І це мені ще дуже повезло, що не втратив рухливість, а лишень отримав посмішку Джокера", – повідомив Біляк.

Допис бійця 110-ї ОМБр Віктора Біляка про ситуацію в Авдіївці / Скриншот

За його словами, бійцям пообіцяли, що по поранених приїде евакуаційна техніка, яка так і не з’явилася.

"Дорога в Авдіївку всіяна нашими трупами"

Наступного дня формувались нові групи військових для виходу з району "Зеніт". Вирушали групи одна за одною. На вулиці була нульова видимість.

"Це було тупо виживання. Кілометр по полю. Та купка котиків сліпих, керованих дроном. Ворожа артилерія. Дорога в Авдіївку всіяна нашими трупами", – зазначив боєць.

Він повідомив, що не залишився чекати на евакуацію, а очолив групу та вирушив в невідомість.

"Накрили. Про*бав групу. Але в кінцевому результаті, добрався до точки. І як перші групи повмирали, стикаючись з ворогом, наступних повели вже трохи в обхід. Це і дозволило тим, кому повезло, вийти", – йдеться в дописі Біляка.

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Поранених наказали залишити

Він повідомив, що поранених було наказано залишити на місці, а це – щонайменше шестеро людей.

"Евак не приїхав. Остання група покинула бункер. А цей діалог по рації ранив нас в самі наші глибини:

Поранений: А що, еваку не буде?

Командир: Ні, не буде, залишайте 300 та спалюйте все.

Він не знав, що говорить з пораненим. Залишилось як мінімум шість чоловік. І так само було важко читати їхні повідомлення в чаті в сигналі. Їхній відчай та приреченість. Це завжди залишиться в нас. Гинуть самі сміливі", – зазначив боєць 110-ї ОМБр.

ЗСУ готові на відхід з Авдіївки, але "командування тягне"

Біляк зазначив, що після всіх жахів, перебуваючи у виснаженому стані, поранені та з мінімальною кількістю речей українські військові готові на відхід з Авдіївки.

"Командування далі тягне. Та навіть готове привезти БК та припаси, та залишити нас помирати. 110 ОМБР 1 батальйон, 2 рота. Help!" – резюмував захисник.

Пізніше він повідомив, що командування таки привезло бійцям провізію та боєкомплекти. Українські сили продовжують залишатися в Авдіївці.

Допис бійця 110-ї ОМБр Віктора Біляка про ситуацію в Авдіївці / Скриншот

Нагадаємо, командир підрозділу "Terra" у 3-й окремій штурмовій бригаді Микола Волохов повідомив, що окупанти стягнули до Авдіївки елітні війська та зосередили на цій ділянці фронту велику кількість піхоти. Ситуація біля міста складна.

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