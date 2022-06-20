"Дорога в один кінець": у Рівненській ОВА оцінили можливість наступу військ Білорусі

Якщо Білорусь наважиться здійснити наступ, зокрема, на Рівненську область, на неї очікує багато перешкод, зокрема, через рельєф території.

У Рівненській ОВА вважають, що наступ військ Білорусі є малоймовірним, однак у разі наступу них буде багато перешкод, зокрема, на півночі Рівненської області.

Про це 20 червня в ефірі ТСН розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Ми розуміємо, що у білоруської армії немає ні бойового досвіду, ні вмотивованості наступати, але, навіть, якщо це відбудеться, то завдання пройти через західне Полісся, тобто Рівненську область – це мегаскладне завдання. В першу чергу, через рельєф та території. Нагадаю, що 40% території Рівненщини – це ліси, і саме північні райони, які межують Республікою Білорусь, це непрохідні ліси, подекуди навіть болота. По-друге, це наявність 170 річок, річки – це відповідно мости. Мости, це ті об'єкти, які можуть бути заблоковані. І рух військ може бути зупинений", - зазначив він.

Також, за словами Коваля, Збройні сили України посилено несуть бойове чергування на кордоні з Білоруссю, а також ТРО, і добровільні формування громад.

"Тому я думаю, той, хто прийме рішення йти в Україну через Рівненську область, це буде фатальна помилка і дорога в один кінець", - підкреслив він.

Нагадаємо, Олег Жданов розповів, коли армія диктатора Лукашенка може бути готовою до наступу.

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