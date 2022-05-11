"Дорога життя" на Луганщині під вогнем окупантів: росіяни обстріляли гумтранспорт

На Луганщині російські окупанти з міномета обстріляли гуманітарний транспорт.

Обстріл армії РФ стався у вівторок, 11 травня, на трасі Лисичанськ-Бахмут.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, під обстріл потрапив гуманітарний автомобіль, який вже поверталася з Лисичанська, куди відвозив їжу для мешканців. У вантажівці був лише водій, на щастя, він живий.

"Дорога життя" траса Лисичанськ-Бахмут під вогнем: росіяни умисно обстріляли гуманітарний автомобіль. Вантажівка, в якій перебував лише водій, вже поверталася з Лисичанська, куди везла харчі для мешканців. На дорозі Лисичанськ-Бахмут до машини прилетіла ворожа міна. На щастя, водій живий", - написав Гайдай і наголосив, що дорога "все ще небезпечна".

Нагадаємо, протягом доби окупанти 15 разів відкривали вогонь на Луганщині: обстріляли школу-інтернат в Гірському.

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