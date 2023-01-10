"Дорогими ракетами вдарили по могильнику зі старими мінами": Кім розповів деталі атаки на Очаків

У понеділок вранці, 9 січня, росіяни вдарили по Очакову на Миколаївщині. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, квартири та лікарню.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім 10 січня розповів деталі удару.

Так, за його словами, вибух в Очакові був такої сили, що вибухова хвиля долетіла аж до Миколаєва.

"Поруч із військовою частиною, яку обстрілювали місяцями, був склад старих протикорабельних мін Другої світової війни. Якщо чесно, їх залили бетоном і зробили могильник на березі в піску, щоб воно не вибухнуло. Багато їх там було, їх залили бетоном дуже давно. Росіяни чомусь вирішили, що це склад боєприпасів, і мужньо туди стріляли довго та нудно. І вчора дорогою ракетою на кшталт "Кинджала" двома штуками пробили метр бетону для того, щоб підірвати міни Другої світової війни", - розповів Кім.

Нагадаємо, у понеділок, 9 січня, в Очакові Миколаївської області пролунали потужні вибухи.

Окупанти два дні поспіль обстрілюють берегову смугу Очаківської громади та місто Очаків, що на Миколаївщині. Внаслідок вчорашнього обстрілу постраждало 15 людей, серед них – дворічна дитина.

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