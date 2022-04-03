Дороговартісні ліки та продукти харчування: до Запоріжжя доправили гуманітарний вантаж

Дороговартісні ліки та продукти харчування: до Запоріжжя доправили гуманітарний вантаж

Загалом, до міста планується відправити ще вісім фур гуманітарної допомоги.

Фура гуманітарного вантажу надійшла до Запоріжжя. Це майже 600 кілограмів дороговартісних ліків та 14 тонн продуктів харчування.

Допомогу Україні направили небайдужі люди з Італії та Румунії. Про це передає журналіст ТСН.

Загалом для Запоріжжя зарезервовано вісім фур. Їх відправлятимуть щотижня. У місті кажуть, неоціненну допомогу Запоріжжю надав сенатор Румунії Андрій Бусуйок та Джованні Балтадоні, представник італійської асоціації кухарів.

скріншот з відео

скріншот з відео

Наразі Запоріжжя стало справжнім прихистком для тих, хто намагається урятуватись від війни. Тому така велика допомога надзвичайно важлива. Місто приймає поміч західних партнерів щодня. Наразі на митниці – величезні черги фур саме для Запоріжжя.

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