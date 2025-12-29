“Доросла розмова без самообману”: експерт про інтерв’ю Буданова “Суспільному”

Реклама

“Ми постійно чуємо, що з Українцями потрібно починати розмовляти як з Дорослими. І наш очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю Суспільному - був максимально реалістичним і Відвертим. Звісно наскільки може собі це дозволити керівник Розвідки. Але не всім така правда Сподобалась. Бо визнати, що світ не обертається навколо тебе, та прийняти свою персональну відповідальність у тому, як відбуваються події - за визначенням Некомфортно”, - зазначив Шнайдер.

Він звернув увагу на те, що Буданов прямо каже, що у США є свої інтереси, дуже прагматичні, які можуть нам не подобатись і не співпадати з нашим уявленням про справедливість.

“Але так є: для США стратегічна загроза - це Китай, а росія - фактор, який цю загрозу або зменшує, або Посилює. Саме цим і пояснюється логіка США на треку переговорів щодо завершення Війни. Так, Вашингтону теж вигідне припинення нашої війни: тут і амбіції Трампа, і просто розрахунок - прибрати чинник, який заважає зблизитись з росією, що на думку команди Трампа, дозволить відірвати москву від Пекіна. Не будемо вдаватись у те, наскільки це реалістично. Ця ілюзія - вже проблеми Америки. А от наскільки в такій ситуації нас зможуть "Продавити", щоб ми поступились своїми інтересами, залежить виключно від наших Спроможностей. І саме про це каже Буданов: "Щоб диктувати умови, потрібно бути тільки Сильним"”, - підкреслив політолог.



Причому, сила України не абстрактна, зазначив він, навівши озвучену Будановим інформацію: удари по об’єктах ворожого паливно-енергетичного комплексу вже вивели з ладу близько 21% російської нафтопереробки. За словами блогера, це - прямий економічний аргумент, який скорочує можливості кремля фінансувати війну.

І як би голосно не звучала російська риторика про "Переможну Перемогу", реальність інша: війна для росії стає дедалі Дорожчою. Ця ціна поступово змінює настрої всередині самої рф. За словами Буданова, кількість тих, хто зацікавлений у припиненні війни, Зростає. І саме тому вся показна бравада може бути не проявом сили, а спробою через блеф і демонстрацію уявної переваги виторгувати Більше. І скажу Відверто. Нам потрібні саме такі дорослі розмови - без самообману і без очікування, що хтось зробить нашу роботу за Нас. Ілюзія, що нам усі винні й хтось ззовні забезпечить перемогу, Небезпечна. Як для кожної окремої людини, так і для країни в Цілому”, - наголосив Михайло Шнайдер.