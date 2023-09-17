"Дорослим" студентам можуть залишити відстрочку від мобілізації: зареєстрований законопроєкт

Хто у разі ухвалення нового законопроєкту матиме право на відстрочку від мобілізації

30-річні студенти зможуть отримати відстрочку від мобілізації

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який є альтернативою до раніше зареєстрованого законопроєкту, що набув широкого розголосу. Цей законопроєкт, як відомо, скасовує відстрочку від мобілізації студентам та аспірантам, які досягли 30-річного віку та здобувають непослідовну освіту.

У випадку ухвалення нового законопроєкту буде скасована одна з умов ненадання відстрочки від мобілізації - 30-річний вік. Все інше залишається - відстрочку від мобілізації не зможуть отримати студенти без врахування віку, які здобувають другу або третю освіту.

На аспірантів та докторантів ця норма не поширюватиметься, якщо вони навчаються на денній або дуальній формі, то зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

Перелік здобувачів освіти, що отримають право на відстрочку від мобілізації в новому законопроєкті розширений

Відстрочку від мобілізації пропонують надавати всім здобувачам вищої освіти, які навчаються за спеціальностями, «яким надається особлива підтримка». Відстрочка буде надаватися незалежно від того чи вперше здобувається відповідний рівень освіти.

У пояснювальній записці ініціатори законопроєкту роз'яснюють, що мова йде про дефіцитні спеціальності, які потрібні для відбудови економіки. Які саме спеціальності увійдуть до переліку має визначити МОН.

Читайте також: