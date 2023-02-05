Досі катують: в "Азові" розповіли, скільки їхніх бійців залишилося в полоні

Росіяни до застосовують до полонених фізичний і психологічний вплив, вибиваючи нікому не потрібні "свідчення".

Наразі у російському полоні перебувають 729 військовослужбовців ОЗСП (окремий загін спеціального призначення) "Азов".

Про це розповів т.в.о командира бригади "Азов", один із захисників "Азовсталі" Богдан Кротевич ("Тавр") в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Наразі вони не перебувають в одному місці. І в нас є інформація станом на якусь дату, наприклад 28 грудня 2022 року. За місяць людину могли перевести в інший заклад, її стан міг як покращитися, так і погіршитися", – зазначив він.

За словами Кротевича, основну інформацію про стан полонених отримують від звільнених військовослужбовців.

"Вони кажуть, коли бачили якогось побратима і в якому стані. Стан у них м'яко кажучи незадовільний. Все одно (росіяни. – Ред.) застосовують фізичний і психологічний вплив", – сказав "азовець".

Побратим Кротевича, інший герой "Азовсталі" Ілля Самойленко ("Гендальф") додав, що інформація від військових, які вже понад пів року перебувають у полоні, для ворога не несе жодної цінності і не є актуальною.

"Яку інформацію вибивати – питання. Але в їхній парадигмі важливіше, з кого вибивати, і яким чином", – підсумував Самойленко.

Зазначимо, що ОЗСП Нацгвардії "Азов", який брав участь у захисті Маріуполя, просить їх не плутати з ССО "Азов", який входить до Сухопутний військ ЗСУ.

Нагадаємо, у суботу, 4 лютого, ще 116 українців було звільнено з російського полону. Серед них – оборонці Маріуполя, Херсона, Бахмута та інших українських міст.

У СБУ показали відео, як відбувався обмін полоненими з РФ 4 лютого.

За словами президента Зеленського, загальна кількість полонених, яких від 24 лютого вдалося повернути додому, сягнула вже 1762 осіб.

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