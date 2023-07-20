Досі мстять за Кримський міст: у Шойгу заявили, що атаки по Одесі та Миколаєву були "ударами відплати"

У російському Міноборони стверджують, що ракетні та дронові удари по Одесі та Миколаєву стали відплатою за Кримський міст.

У Росії заявили, що удари по Одесі та Миколаєву 20 липня, внаслідок яких загинули мирні люди, були другим днем "помсти за пошкодження Кримського мосту".

Про це заявили в Міноборони РФ, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Вночі Збройні Сили Російської Федерації продовжили завдавання ударів відплати високоточною зброєю морського і повітряного базування по цехах виробництва і місцях зберігання безекіпажних катерів у районах Одеси та Іллічівська Одеської області", - стверджують росіяни

Окупанти також зухвало брешуть, що в районі Миколаєва нібито знищили об'єкти паливної інфраструктури та склади боєприпасів ЗСУ.

Нагадаємо, вночі проти 20 липня російські окупанти знову атакували південні регіони України. Під ударом різних типів російських ракет опинилися Одеса та Миколаїв. Окупанти запустили 38 повітряних цілей. Силам ППО вдалося знищити 18.

У Мережі з'явилися фото й відео моторошних наслідків російських влучань. Так, поранення отримали дорослі та діти. Пошкоджено десятки будівель, зокрема відомий миколаївський ресторан "Антрекот". Деякі будівлі зруйновано вщент. Росіяни вбили щонайменше 3 і поранили щонайменше 32 мирних мешканців за добу, однак продовжують стверджувати, що "мети удару досягнули", а "усі визначені об'єкти уражені".

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