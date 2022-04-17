"Історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує "нюрнберг": на Київщині знайшли щоденник офіцера РФ

Свої роздуми військовий почав описувати з 13 березня.

Після звільнення Катюжанки на Київщині у місцевій школі знайшли один із щоденників військовослужбовців, ймовірно, офіцерського рангу, який пише роздуми про те, звідки і навіщо вони приїхали до Українуи аналізує воєнну стратегію РФ та вихваляється допитами українців.

Катюжанка перебувала під російською окупацією майже з перших днів повномасштабної війни.

Про це повідомляють "Схеми".

Після звільнення Катюжанки у школі почали знаходити те, що залишили по собі загарбники. Крім окопів, закинутої техніки, знищеної інфраструктури – у шкільних кабінетах можна натрапити на літературу про «Велику вітчизняну війну», радянські енциклопедії, портрети Леніна та розписані дошки зі зверненням військових до українських дітей. І щоденники солдатів.

Один із таких щоденників знайшли у катюжанській школі. У ньому військовий, найімовірніше, офіцерського рангу, пише про те, звідки і навіщо армійці приїхали в Україну, аналізує воєнну стратегію РФ та розповідає, та про допити місцевих.

"Наш вчитель, моя дружина знайшла щоденник в одному з кабінетів, який вів, швидше за все, один із офіцерів. І, при тому, швидше за все – правник або представник Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Там це по контексту можна зрозуміти", – каже директор місцевої школи Микола Микитчик.

Окупант почав описувати події у щоденнику від 13 березня.

"Сиджу в Катюжанці, це таке село. Вивчаю шкільну документацію. Досі не змирився з тим, що я перебуваю в чужій державі, досі не вірю у війну. Досі не знаю, чи правильно все це", - пише він.

Окупант роздумує, чи дійсно війна Росії проти України того варта.

"Хотіли бліцкриг, а в результаті… сіли на п'яту точку. Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий «нюрнберг», я вихляти не стану, винний, був, воював, шкодую!", - йдеться у щоденнику.

Пізніше описує, як проводив допит.

"Спільними зусиллями вашого покірного слуги та співробітника були допитані особи у складі 12 осіб, усі – нацисти, – перераховує він. – Я був безжальний, розпинав їх перехресними, індивідуальними та нічними допитами".

Останній допис у щоденнику датований 19 березня.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти видають перепустки, без яких не можна виходити на вулицю.

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