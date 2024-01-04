РФ підтягнула свіжі сили: військовий про плани окупантів на Бахмутському напрямку

Командир підрозділу бригади "Рубіж" розповів, де саме росіяни найактивніше атакують на Бахмутському напрямку.

Бахмут і далі залишається однією з найгарячіших точок на лінії фронту.

Про це розповів командир батальйонно-тактичної групи 4 БрОП НГУ, полковник Сергій Сідорін, передає "Еспресо".

За його словами, на Бахмутському напрямку "гаряче" поблизу населеного пункту Богданівка, де противник підійшов до околиць населеного пункту і закріпився там. Проте Сідорін запевнив, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Також росіяни підтягнули свіжі підрозділи, щоб просунутися до населеного пункту Іванівське.

"Але за останній тиждень ворог не мав успіху на даному напрямку", – запевнив він.

Командир зауважив, що наразі на Бахмутському напрямку зменшилася активність ворожої авіації, але значно збільшилося застосування артилерії та ударних дронів з боку росіян.

"На напрямку Кліщіївки й Андріївки противник теж не мав успіху. Протягом тижня лінія фронту залишається на місці. Загарбники намагаються з напрямку Курдюмівки проводити штурмові дії, щоб витіснити наші підрозділи за залізницю, але успіху не мають. Противник зазнав втрат, і чекає нових підрозділів", – підсумував Сідорін.