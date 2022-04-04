"Досить фальшивих жестів, санкції не діють": у Польщі повідомили, що потрібно Україні для перемоги над РФ

"Досить фальшивих жестів, санкції не діють": у Польщі повідомили, що потрібно Україні для перемоги над РФ

Дуда переконаний, що не потрібно шукати компроміс з Москвою за будь-яку ціну.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив переконання, що Україна не повинна йти на компроміс з Росією, яка звірськи вбиває людей, будь-якої ціною. Для захисту від путінської РФ насамперед Україні потрібне озброєння.

Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, російські злочинці мають бути названі злочинцями і притягнуті до відповідальності та засуджені за звірства у Бучі на Київщині.

"Знімки з Бучі спростовують переконання, що компроміс потрібно шукати за будь-яку ціну. Насправді захисникам України потрібні насамперед три речі: зброя, зброя та ще раз зброя", – заявив Анджей Дуда.

Своєю чергою, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький був більш різкий у своїх висловлюваннях, коментуючи жахіття на Київщині:

"Більше жодних маневрів і фальшивих жестів. Достатньо! Санкції не діють. Відключіть кисень від російського геноциду! Відключіть російський геноцид від повітряного потоку!".

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українська розвідка послідовно встановлює особи всіх загарбників та вбивць, які закатували і жорстоко вбили людей у населених пунктах Київщини, аби покарати по заслузі армійців диктатора Путіна за варварські звірства.

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