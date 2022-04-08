"Досить годувати російську військову машину": Зеленський показав Європі емоційне відео

Купуючи російську нафту та газ, ви фінансуєте вбивства українців, вказано в ролику.

Президент України Володимир Зеленський опублікував емоційне відео, яке демонструє, до чого призводить купівля російськиї нафти й газу.

Відповідний ролик викладений в Telegram-акаунті президента.

У відеозверненні до світової громадськості показано, як покупка російських нафтопродуктів призводить до вбивств українців, адже ці гроші потрапляють до бюджету РФ, який фінансує озброєння та війну.

"Купуючи російську нафту та газ, ви фінансуєте вбивства українців. Дійте рішучіше. Досить годувати російську військову машину", – наголошується в коментарі до відео.

На кадрах ролика використані фото звірств російських окупантів з Бучі, Гостомеля, Ірпеня та інших місць.

Зазначається, що поки європейці п'ють на заправках каву, сплачують за свій спокій та усмішки на обличчі, російська арміє скоює геноцид українського народу.

"Тільки три країни відмовилися від російського бензину та нафти – це Литва, Латвія та Естонія", – вказано в ролику.

Нагадаємо, 8 квітня ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, пакет містить заборону імпорту російського вугілля від серпня 2022 року, проте не містить жодних обмежень щодо нафти й газу.

Читайте також: