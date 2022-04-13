Досить множити недостатньо сильні санкційні пакети – Зеленський вимагає від ЄС ембарго на нафту

Досить множити недостатньо сильні санкційні пакети – Зеленський вимагає від ЄС ембарго на нафту

Без цих рішень, переконаний президент, Росія не шукатиме миру.

Президент України Володимир Зеленський вимагає, щоб у шостому пакеті санкцій щодо Росії обов’язкову була відмова Європи від російських енергоносіїв та повне обмеження російської банківської системи, інакше війну не зупинити.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

«Сьогодні у зверненні до парламенту, до народу Литви, а разом з тим і до всіх європейських народів наголосив на тому, що шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії обов'язково має містити нафту. Досить множити недостатньо сильні санкційні пакети. Все одно доведеться визнати, що тільки відмова Європи від російських енергоносіїв та повне обмеження російської банківської системи може бути аргументом для російського керівництва, щоб шукати мир. Без цього Москва шукає військове рішення», - зазначив Зеленський.

Президент вважає, що це буде найдієвішим методом запобігти застосуванню хімічної зброї проти Українців.

«Враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно. Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу», - переконує він.

Окрім того президент зазначив, що мав розмову з канцлером Австрії Негаммером, який напередодні зустрічався з очільником Росії. «Обмінялися деталями щодо цієї зустрічі», - додав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 48-го дня війни Росії проти України

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