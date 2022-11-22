"Досить нам затикати рота": матері й дружини військових РФ висунули Путіну вимогу

У Росії громадський рух родичок російських мобілізованих і строковиків, які вимагають повернути їхніх близьких із фронту, "Рада матерів і дружин", домагається відкритої зустрічі з президентом РФ Путіним.

Організаторка ради Ольга Цуканова записала відеозвернення до Путіна після того, як стало відомо, що він проведе зустріч із матерями військовослужбовців.

Жодну з представниць "Ради матерів і дружин" на цю зустріч не запросили.

Наводимо текст відеозвернення Цуканової: "Рада матерів і дружин уже третій день перебуває в Москві... Ми всіма способами намагаємося закликати владу до діалогу... Що ми бачимо сьогодні? Що Володимир Володимирович Путін 27 листопада планує зустрітися з матерями. Із досвіду точно можу сказати, яка це буде зустріч – матері поставлять правильні запитання, які заздалегідь узгодять, вивірять, і жодна неузгоджена людина не зможе ані потрапити на цю зустріч, ані поставити запитання. Скільки ми не намагалися, у нас не виходить...

Володимире Володимировичу, ви чоловік чи хто? Чи вистачить у вас сміливості зустрітися в очі, відкрито не з узгодженими вами кишеньковими жінками, матерями, а зі справжніми, які з різних міст приїхали власним коштом сюди до вас. Ми тут, у Москві, готові з вами зустрітися. Ми чекаємо на вашу відповідь! Чи сховаєтеся знову?

У Міноборони в нас чоловіки, у військовій прокуратурі чоловіки, в адміністрації президента суцільні мужики, президент чоловік. І матері на іншому боці. Ну що, мужики, будете виходити на діалог чи будете ховатися? У матерів Росії дуже багато запитань. Давайте виходити з нами на діалог і досить нам затикати роти показушними своїми заходами".

Як передає "Українська правда", за даними джерел, близьких до адміністрації президента, Путін цього тижня зустрінеться з матерями російських військових, зустріч приурочать до Дня матері, який відзначають 27 листопада. Водночас прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков підтвердив, що Кремль готує зустріч Путіна з матерями російських військовослужбовців. Про це написала газета "Ведомости" 22 листопада.

Відповідальний секретар Союзу комітетів солдатських матерів Валентина Мельникова повідомила виданню "Верстка", що представників правозахисної організації не запрошували на зустріч із Путіним.

Представників загальновідомих об'єднань матерів вирішили не кликати на зустріч, оскільки їхні активістки поводяться надто агресивно і "голосно", розповіло джерело "Верстки" в російському парламенті.

За словами іншого джерела, близького до Кремля, влада обговорює можливість створення альтернативного, патріотичного руху матерів військовослужбовців. Саме з цією метою і буде організована зустріч Путіна з ними.

Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ вщент розбили щойно мобілізованих росіян. Втрати рідних шокували їхніх родичів, і ті влаштували бунт. Загалом від кінця жовтня у Росії родичі мобілізованих у 15 регіонах країни виходили на протести, вимагаючи, щоб їхніх близьких вивели з лінії фронту і забезпечили всім необхідним.

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