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"Досить слів!": у Зеленського закликають ОБСЄ допомогти з гуманітарними коридорами

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"Досить слів!": у Зеленського закликають ОБСЄ допомогти з гуманітарними коридорами

Associated Press

В ОП очікують на активну допомогу міжнародних організацій.

Українська сторона закликає міжнародні організації допомогти у формуванні гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення із районів бойових дій в Україні, де людям загрожує гуманітарна катастрофа.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Села й містечка, де стоять колони військ РФ, одразу стають місцями мародерства, пограбувань, убивств. Потрібні гуманітарні коридори – продукти, медикаменти, проїзд швидких, евакуація дітей. Чекаємо на активну допомогу від міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ. Досить слів!", - закликав Подоляк.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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