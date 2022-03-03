"Досить слів!": у Зеленського закликають ОБСЄ допомогти з гуманітарними коридорами

"Досить слів!": у Зеленського закликають ОБСЄ допомогти з гуманітарними коридорами

В ОП очікують на активну допомогу міжнародних організацій.

Українська сторона закликає міжнародні організації допомогти у формуванні гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення із районів бойових дій в Україні, де людям загрожує гуманітарна катастрофа.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Села й містечка, де стоять колони військ РФ, одразу стають місцями мародерства, пограбувань, убивств. Потрібні гуманітарні коридори – продукти, медикаменти, проїзд швидких, евакуація дітей. Чекаємо на активну допомогу від міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ. Досить слів!", - закликав Подоляк.