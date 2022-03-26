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Дослідницька ядерна установка у Харкові вчергове потрапила під російські обстріли: чим це загрожує

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Дослідницька ядерна установка у Харкові вчергове потрапила під російські обстріли: чим це загрожує

Фото: Державна інспекція ядерного регулювання України/Facebook

Якщо установу бомбардуватимуть далі, це може призвести "до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій".

Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" у Харкові вчергове потрапила під російські обстріли. Оцінити масштаби пошкоджень унеможливлюється через бойові дії.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

За даними інспекції, установка, що розташована на базі Харківського фізико-технічного інституту у районі П'ятихаток, потрапила під обстріли 26 березня.

"Оцінити масштаби пошкоджень унеможливлюється через бойові дії, які не припиняються у районі розташування ядерної установки", — сказано у повідомленні.

Зазначається, що "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

Нагадаємо, раніше на майданчику ядерного об’єкту "Джерело нейтронів" у Харківській області виявлено нерозірваний ворожий снаряд "Смерч".

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