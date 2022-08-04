"Достатньо 2-3 тижні": радник Тихановської попередив про небезпеку нового наступу на Україну з Білорусі

Армія Росії може використати територію Білорусі для нового наступу на Україну з півночі.

Російській армії буле достатньо 2-3 тижнів, щоб повернути свої війська на південь Білорусі і знову почати наступ, наприклад на Київ. Утім, білоруські війська самостійно не готові для наступу на Україну.

Про це сказав білоруський громадський діяч, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка в ефірі Еспресо.

За його словами, військові навчання, які проводить Лукашенко, – це імітація, щоб продемонструвати Путіну свою лояльність. Водночас, на його думку, настроїв виконувати завдання Лукашенка й іти проти України, підтримувати Росію, у військових Білорусі немає.

"Я б давав мізерну можливість вступу білоруських військ в цю війну, вона майже неможлива. Це не означає, що російська армія не використає білоруську територію і достатньо 2-3 тижні, щоб повернути війська на південь Білорусі і знову почати наступ, наприклад на Київ", - пояснив опозиціонер.

З його слів, армія Білорусі має дуже низький моральний бойовий дух. Крім того, у Мінська немає можливості мобілізувати людей, щоб збільшити кількість військовослужбовців. А ті підрозділи, які б могли проводити наступальні операції - вони в небоєздатному стані.

Вячорка додав, що від березня до квітня по Україні з Білорусі було випущено 700 ракет. Натомість зараз РФ менше використовує територію Білорусі для війни з Україною.

"Зараз це менше відбувається. Було 4 тижні, коли жодного обстрілу не було. Вони це роблять спеціально, щоб показати, хто в домі господар. Лукашенко таким чином демонструє Путіну свою лояльність. Вести наступальну операцію наземну росіянам немає чим, вони мають кілька ракетних установок в Білорусі, обслуговують російські військові, але вести повноцінні щоденні обстріли немає кому і немає чим", - підсумував Вячорка.

Нагадаємо, білоруські армійці поїдуть на навчання до РФ.

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