Досвід українських військ дозволяє перебудувати оборону навколо Бахмута - речник ЗСУ

Бахмут продовжує залишатися головним пріоритетом для ворога. Утім, досвід ЗСУ дозволяє перебудувати оборону і надалі чинити опір.

Про це спікер Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергій Череватий повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, противник продовжує завдавати шкоди інфраструктурі в районі міста. А поїздки генералів до Бахмуту за останні дні, на його думку - це чіткий маркер того, що українські сили битимуться за кожен метр своєї землі.

"Бахмут на сьогодні - це епіцентр війни. Тільки в районі самого міста за добу ворог здійснив 21 обстріл та сталося 9 боєзіткнень. Загалом в районі населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське було зафіксовано 131 обстріл ворога та з РСЗВ та артилерії та сталося 38 боєзіткнень. Було вбито 155 окупантів, 239 зазнали поранень, а трьох взяли у полон", - розповів Череватий.

Полковник розповів, що ситуація навколо Бахмута залишається важкою, утім контрольованою.

"Для ворога це місто пріоритетна ціль, проте наше командування і особовий склад роблять все, щоб боронити цей населений пункт і при цьому завдавати максимальних втрат ворогу", - зауважив Череватий.

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Також він прокоментував повідомлення щодо підриву двох важливих мостів в районі Бахмута.

"Це війна і в такому шквалі вогню знищуються й об'єкти критичної інфраструктури. Але досвід вже більш ніж річної війни у великому масштабі й загалом 9-ти річної війни проти окупанта дозволяє нам перебудовувати оборону і надалі чинити опір, не дивлячись на те, що він наносить шкоди інфраструктурі", - пояснив Череватий.

Ситуація в Бахмуті

Українські військові у Бахмуті на Донеччині з артилерії знищили 25 російських солдатів.

Попри це, Збройні Сили України готуються залишити частину Бахмута. Для цього українці створюють відповідні умови.

Тим часом, армія Путіна зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Також високою залишається загроза завдавання Росією ракетних ударів.

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