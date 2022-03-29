"Досягли найзначнішого прогресу": у Туреччині заявили про зближення позицій РФ та України після зустрічі в Стамбулі

Сьогодні у переговорах між РФ та Україною у Стамбулі було досягнуто найзначнішого прогресу, заявив Чавушоглу.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що фіксується дедалі більше зближення позицій РФ і України на кожному етапі переговорного процесу.
Про це пише Anadolu.
З його слів, під час переговорів у Стамбулі сторони узгодили низку питань.
"Росія та Україна досягли найзначнішого прогресу", - пояснив турецький міністр.
Чавушоглу висловив задоволення внеском своєї країни у просування російсько-українських переговорів. І наголосив, що Анкара всіляко підштовхує сторони до припинення вогню в Україні, що відкриє шлях довгострокового політичного врегулювання.
"Складніші теми порядку денного переговорів Києва та Москви будуть розглянуті на наступних етапах главами МЗС України та РФ. Після цього на порядку денному буде позначено зустріч президентів двох країн", - повідомив Чавушоглу.
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