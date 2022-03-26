"Довбо*оби комбати": СБУ перехопила розмову окупантів, де вони скаржаться на командирів

"Довбо*оби комбати": СБУ перехопила розмову окупантів, де вони скаржаться на командирів

З розмови також випливає, що дехто з військових РФ узагалі не отримує зброї.

Служба безпеки України перехопила чергову розмову окупантів, яка свідчить, що їхня техніка та плани щодо захоплення держави масово ламаються.

Про це повідомили в СБУ 26 березня.

"Загарбники зрозуміли, що замість переможного маршу вони потрапили у пекло, тому намагаються прорватися у місце дислокації своїх військових частин. Та замість очікуваного відпочинку знову потрапляють на війну", – йдеться у повідомленні.

Так, СБУ опублікувала розмову двох російських військових, що на початку вторгнення до України воювали у складі одного військового підрозділу. На підходах до Чернігова їхні шляхи розійшлися. Одному з загарбниківпісля втрати БМП вдалося через Білорусь прорватися до Росії.

"Сподівався потрапити додому на перепочинок. Та не склалося: "Долбо*бы комбаты них*я обратно не отправляют. Колонну формируют и обратно на фронт", – скаржився окупант.

Перехоплені розмови також свідчать, що тепер вже ніхто не переймається укомплектуванням "новостворених"колон: "Пацаны есть без стволов там. Спрашиваешь: где твой автомат? – а его просто не выдали!"

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Нагадаємо, СБУ також перехопила розмову, яка свідчить, що російські загарбники прямо зізнаються близьким, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства: мародерять га ґвалтують дівчат і жінок.