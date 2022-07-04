Доведені до дистрофії і з нагніймими ранами бійці із "Азовсталі" розповіли, які умови створили росіяни в полоні

Доведені до дистрофії і з нагніймими ранами бійці із "Азовсталі" розповіли, які умови створили росіяни в полоні

95 оборонців «Азовсталі», яких вдалося звільнити під час останнього обміну, наразі – під посиленим наглядом лікарів.

У колишніх полонених не лише тяжкі поранення та ампутації, багато хто з них у російському полоні ледь не дійшов до дистрофії. Та попри все, захисники Маріуполя сподіваються якомога швидше вийти з лікарні та повернутися на фронт, йдеться в ТСН.

З пораненнями та бойовим стресом, але вдома. Хлопці, завдяки яким два місяці тримався Маріуполь, нарешті, у безпеці на підконтрольній Україні території.

Захисники Маріуполя стримували ворога, як могли. З заводу вийшли, лише коли зостались в абсолютній ізоляції – ані боєприпасів, ані ліків уже не було. «Я був спочатку в "Азовсталі", потім на позиціях, потім уже б/к закінчувалося, йшли на завод», - розказують бійці.

Довгих два місяці вони утримували сили росіян навколо «Азовсталі», не даючи їм перекинути резерви на інші напрямки. А потім потрапили у полон. І їх розкидали по всіх можливих напрямках – від виправної колонії в Оленівці, аж до самого Донецька. Фізичного тиску, кажуть поранені, не здійснювали, але от психологічно було непереливки.

«В 6 ранку в нас був підйом. Ми слухали гімн Росії. Потім о 8 годині було шикування перерахунок. Після цього ми ходили на прийом їжі…», - розказує Михайло.

«Три ложки їжі, все на воді, тобто поїв ти, дві години і знову їсти хочеться. Тобто малі пропорції, годували, принижували, морально, ми в них "терористи" були, ніби ми стріляємо, вони не стріляють, вони прийшли нас "визволяти"…», - розказують бійці.

Після пережитого на «Азовсталі» у полоні їм було не страшно, зізнаються бійці. Рятувала надія – всі вірили, що мають повернутися додому.

«Перший обмін, число не згадаю, нас вже погрузили в автобуси з госпіталя. Ми від’їхали на 500 метрів, і сказали, що українська сторона відмовляється вас забирати», - розповідають оборонці Маріуполя.

Майбутній обмін зривався двічі, але зараз частина звільнених захисників нарешті відпочивають в українській лікарні. Їх відгодовують та забезпечують усім – від одягу до телефонів, аби вони могли поговорити з рідними. Чи не усі потребують додаткового медичного нагляду. Як кажуть лікарі, за хворими в полоні росіяни доглядали лише так, щоб ті не померли. «Мені здається їм не надавали належну допомогу, тому що і пов’язки були брудні, і рани були нагнійні, і хлопці були дуже виснажені, такі навіть кахетичні, тому, як на мене, допомога була неадекватна», - каже хірург Дмитро Мялковський.

Звільнити із полону вдалося тільки 95 маріупольских захисників. Загалом обміну чекають ще майже 2,5 тисячі оборонців «Азовсталі». Хлопці, які зараз у шпиталі, відзначають, затримуватись тут не будуть. Після одужання частина хоче одразу повернутися назад, бо війна наразі не закінчена.

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