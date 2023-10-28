"Доведеться більше розраховувати на власні сили": депутат дав невтішний прогноз після візиту до США

Народний депутат України від "Слуги народу" Єгор Чернєв заявив, що колеги з Конгресу США сказали йому, що американська армія може почати воювати у нових конфліктах.

Про це він написав у Facebook.

Так, за його словами, за результатами тижневого візиту до Вашингтону "з кулуарів" є дві новини: хороша і не дуже.

"Хороша – допомога США у найближчому майбутньому продовжиться. Підтримка конгресменів є, а для того, щоб ще більше підвищити шанси України на отримання допомоги, демократи можуть спробувати протягнути це питання спочатку через Сенат, де їхні позиції міцніші, а вже потім передати до Конгресу. Тепер до не дуже хорошої новини. Судячи з усього, у подальшому нам доведеться все більше розраховувати на власні сили. Про це нам неформально повідомили наші колеги з Конгресу та Сенату. Серед головних причин – внутрішньополітична ситуація у США та можливість участі вже їхньої армії у нових конфліктах. Як сказали наші друзі, "може трапитися, що за озброєння ви будете конкурувати не Ізраїлем, а з американською армією", - розповів він.

Як пояснив Чернєв, може скластися така ситуація, що гроші на допомогу будуть, але самих снарядів чи гармат для Збройних сил України може не вистачати.

"Нам потрібно зібратись і працювати на перемогу ще більш наполегливо та самовіддано. За останні два роки ми вже зробили величезний ривок у розвитку вітчизняного ВПК. Налагодили виробництво мінометів, боєприпасів, ракет та величезної кількості та видів дронів. Але треба прискорюватися. Всім. Від нас знадобляться величезні зусилля для перемоги. І іншого вибору в нас немає", - резюмував депутат.

Нагадаємо, спікер Палати заявив, що США розглядатимуть нову військову допомогу Україні та Ізраїлю як окремі заходи.

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