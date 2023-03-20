"Доведеться очікувати зміни влади": аналітикиня розповіла, за якої умови можливий арешт Путіна

Російського диктатора Путіна вдасться заарештувати, ймовірно, вже після зміни влади в Росії.

Про це 20 березня в ефірі телеканалу FREEДОМ сказала політична аналітикиня та головна редакторка порталу After Еmpire Ольга Курносова.

За її словами, російський диктатор так і не зрозумів, чим закон відрізняється від права.

“Його правова свідомість абсолютно не розвинена. І йому здається, що якщо він не назвав війну війною, то до нього не причепитися і, відповідно, його не можна засудити за воєнні злочини. Але Міжнародний кримінальний суд у Гаазі нам уже показав, що навіть не називаючи війну війною, можна скоювати воєнний злочин і можна за це відповідати”, — зазначила експертка.

Курносова додала, що відстань від видавання ордера до реальної лави підсудних не коротка.

“Але перебувати у цьому списку — це просто ганьба. Один із найяскравіших прикладів — це президент Судану, якого вважають винним за трагедію у Дарфурі. Він не відразу опинився, та навіть не опинився в Гаазі, але для того, щоб його заарештували, принаймні вдома, довелося чекати на зміну влади. І я думаю, що в цьому сенсі в Росії Путіна заарештують лише після того, як влада зміниться. І в цьому сенсі це наша спільна мета, спільне завдання — якнайшвидше досягти зміни влади в РФ, щоб можна було всіх воєнних злочинців відправити до суду”, — наголосила головна редакторка порталу After Еmpire.

Ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив, що видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна "в контексті ситуації в Україні".

Китай відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі про видавання ордера на арешт підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину президента РФ Володимира Путіна.

Водночас Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента-диктатора РФ Володимира Путіна, якщо він прийде до країни.

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