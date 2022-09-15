Доведеться тяжко битися: Гайдай розповів, як окупанти готуються до оборони у Луганській області

Загарбники зариваються у Сватовому та Троїцькому.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Тривають важкі бої по багатьох напрямках, зокрема і на Луганщині. Харківський миттєвий сценарій не повториться. За нашу область доведеться тяжко битися. Росіяни готуються до оборони", - наголосив очільник ОВА та додав, що окупанти мають проблему з особовим складом.

"Щоправда, рашисти мають проблему - в них закінчується "гарматне м'ясо", тож зараз збирають чоловіків по тюрмах", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 204-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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