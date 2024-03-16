"Довели до самогубства": нові подробиці затримання хлопця військкомами на Закарпатті (відео)

Мережу сколихнула чергова історія про роботу представників одного з військкоматів на Закарпатті. Так, у пресслужбі Закарпатського ТЦК заявили про спробу самогубства призовника. Чоловіка нібито затримали при спробі незаконного перетину кордону. Далі його доставили до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних, де і сталася подія.

Проте, за словами дівчини потерпілого, хлопця з готелю у місті Виноградів забрали прикордонники для перевірки особи. Далі вони нібито відвезли його до пункту пропуску і почали звинувачувати у спробі незаконного перетину кордону.

Вже після цього, хлопця доставили до ТЦК та СП міста Хуст, де його били, та "від болю довели до самогубства". Лише після цього хлопця відвезли до лікарні. Тепер на нього чекають місяці реабілітації.

"У нього забрали телефон, документи та гроші, при проханні зателефонувати та надати адвоката був повний ігнор… По фото хлопець впізнав того хто його бив, принижував та викрав особисті речі та документи. Звичайно, що не він це один робив, з ним були ще не встановлені особи, які теж били його та знущалися. Виривали волосся, тягали по асфальту, принижували та били по усьому, що можна", - розповіла дівчина.

За словами пресслужби РТЦК та СП, Хабаров Є. В. (потерпілий - ред.) зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник ТЦК зі слідами крові та порізами на руках.

У Хустському РТЦК та СП проводять службову перевірку через повідомлення про ймовірну спробу самогубства.

Нагадаємо, в одному з міст України дозволять ТЦК використовувати дані з камер відеоспостереження.

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