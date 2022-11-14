"Довелося б відповідати на запитання": Шольц розкритикував рішення Путіна не їхати на G20

Шольц наголосив, що відсутність російського диктатора на саміті не завадить іншим країнам критикувати війну Росії проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував рішення президента Росії Володимира Путіна не бути на зустрічі глав держав та урядів країн G20 на Балі, яка проходитме 15-16 листопада.

Про це пише Spiegel.

"Було б добре, якби президент Путін поїхав на саміт G20. Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма запитаннями та усією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно тому його тут немає", - наголосив Шольц.

Олаф Шольц також зазначив, відсутність Путіна не завадить іншим країнам критикувати російське вторгнення та закликати Росію вивести війська з України.

Саміт G20 в Індонезії

Саміт G20 відбудеться 15-16 листопада на острові Балі.

9 листопада стало відомо, що президент Росії Володимир Путін не буде на зустрічі "Великої двадцятки", замість нього російську делегацію очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація візьме участь у засіданні G20. Він також звернеться до учасників саміту.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні саме у дні проведення саміту, оскільки у Кремлі люблять символічні дати.

Нещодавно також стало відомо, що світові лідери не братимуть участі в офіційному загальному фото під час зустрічі G20 на Балі через присутність Росії на саміті.

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