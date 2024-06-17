"Довелося стати одним зі "страшних людоловів": військовий про роботу в ТЦК після фронту і ставлення цивільних

Анатолій Чумак працює у Полтавському ТЦК та СП. Туди його перевели на службу за станом здоров'я після поранення на війні. Чоловік вступив до лав ЗСУ у перший день повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року.

Про це пише пресслужба ТЦК.

Анатолій Чумак розповів про досвід вручення повісток військовозобов’язаним та про ставлення людей до працівників військкоматів.

Військовий з іронією каже, що йому довелося стати одним зі "страшних людоловів", які, на думку громадян, "ніде не були, нічого не бачили".

"У нас хлопці носили з собою рентгенівські знімки та виписку з лікарні про те, що поранені. Щоб довести громадянам, що людина під два метри зросту і 100 кг ваги не втекла з фронту, а вже не має двох ребер і третини легені. І не може виконувати бойові завдання – навіть легке фізичне навантаження, бо задихається", - зазначив військовий.

Щодо вручення повісток до ТЦК, Анатолій Чумак наголошує, що військовослужбовці ТЦК не мають на меті "відправити всіх воювати, щоб вони там загинули", а прагнуть, щоб українці якнайшвидше здолали ворога та здобули перемогу.

"Але для цього потрібно всім докласти зусиль. Так, як у перші два-три місяці на початку великої війни, коли українці з народу перетворилися дійсно в націю. Стали єдиним цілим, думали і дихали в унісон. Але потім знову якась така натура проявилася, що "ті вкрали, ті нічого не роблять, а чому я це мушу робити, нащо воно мені потрібно", або "я піду вже, як прийдуть в Полтаву". Та навіщо чекати того моменту, коли Полтаву зітруть з лиця землі, щоб піти у військо? Якщо це все можна зупинити набагато далі від нас", - пояснює він.

Зараз Анатолій Чумак працює в мобілізаційному відділі оператором – з базами даних. Військовий наголошує: для тих, кого зараз набирають у Сили оборони України, враховують їх цивільні спеціальності та фах.

"Але на те повинна бути воля самої людини. Не треба чекати, доки вручать мобілізаційне розпорядження – варто самостійно цікавитися актуальними вакансіями, які відповідають фаху та навичкам…Я розумію страх кожного, але наголошую, зараз усіх без виключення, кого мобілізують, направляють до навчальних центрів. Людей готують – кого два місяці, кого більше. Враховується кожна спеціальність, на яку людина готова. Посад в армії величезна кількість, і кожен потрібен. Людей забезпечують матеріально: якщо на початку війни ми йшли в кросівках і спортивних штанах, то зараз це якісна форма, взуття, засоби захисту. Хочу вкотре нагадати: служити доведеться усім", – наголосив Анатолій Чумак.

Нагадаємо, юрист розповів про бонуси для людей, які добровільно приходять до ТЦК та СП.

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