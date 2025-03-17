"Довгий Нептун": експерт повідомив, скільки ракет на місяць може виробляти Україна

Максимальні цілі для України — вийти на об'єми виробництва хоча б 100 одиниць на місяць.

Наразі Україна може виробляти близько 10 ракет "Довгий Нептун" на місяць.

Про це у коментарі "КИЇВ24" повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце.

"Довгий Нептун": реалістична кількість для нас — виробництво близько 10 ракет на місяць. Максимальні цілі для України — вийти на об'єми виробництва хоча б 100 одиниць на місяць. Але ми маємо розуміти, що на сьогодні це може бути достатньо амбітна і складна ціль", – каже авіаційний експерт.

Також Долінце вважає, що Україна не має ні з ким узгоджувати цілі для ударів, тим паче, якщо це стосується озброєння нашої розробки.

Нагадаємо, що "Довгий Нептун" — летить на тисячу кілометрів. Днями Зеленський згадав про успішне застосування ракети. Як припускає Forbes, йдеться про атаку на нафтопереробний завод росіян у Туапсе.

Довідка: "Довгий Нептун" — це модифікація крилатої ракети Р-360 "Нептун", які раніше теж удосконалили для ураження цілей на більших відстанях. Ракета Р-360 "Нептун" масою 870 кг має бойову частину, що важить 150 кг. Дальність пуску — до 280 кілометрів. Детальні характеристики нової далекобійної ракети поки що невідомі.

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