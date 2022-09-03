"Довго, дуже важко і кров’ю": Арестович заявив, що кінець війни може виявитись складнішим за початок

Україна безперечно звільнить від російських окупантів усі свої території, проте це відбуватиметься довго, важко і з великими втратами. Проте найважчими в цьому сенсі є два-три перших ривки.

У якомусь сенсі завершення війни чи перемога може виявитися складнішою, аніж початок війни.

Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером та юристом Марком Фейгіним.

"Я як Олексій Арестович кажу, як є. Ми, звісно, повернемо всі наші території, але суспільство повинне підготуватися до того, що це буде довго і дуже важко, і кров’ю. Тому що ті, хто наступають, завжди зазнають більших втрат, ніж ті, хто обороняються. За виключенням рідкісних випадків – коли вдалося там піймати противника, розламати і взяти в полон, а він навіть не встиг смикнутися", – попередив радник ОП.

"Те, що зараз іде на Херсон – повільно, по метру, кров’ю солдат ми відвойовуємо там нашу землю, крутимо її з заходу на схід. Можете уявити, скільки знадобиться зусиль і крові для того, щоб звільнити всю зайняту територію", – додав Арестович.

Водночас він зауважив, що приємна новина полягає в тому, що найскладнішими є перші два-три ривки.

"Якщо ми це зробимо, то російська система оборони повалиться значною мірою. І всі решта успіхів будуть простішими. Але два-три перших "Еверести" нам треба взяти і вони будуть реально складними. Далі вже буде легше", – сказав радник президентського офісу.

"У якомусь сенсі завершення війни чи перемога у війні може виявитися складнішою, аніж початок війни. По ресурсах, по крові, по важкості, по психологічних зусиллях, вольових і так далі. Тому, не дивлячись на те, що ми наступаємо, нам треба підзібратися всім дружно, зокрема й психологічно, і тримати вольовий фронт. Тому що перемагає зрештою той, у кого воля сильніша", – пояснив Арестович.

Нагадаємо, 2 вересня естонська розвідка заявила, що активні бої в Україні завершаться вже за 7-9 тижнів. Потім війна стане статичною.

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