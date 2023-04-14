"Довго так не триватиме": колишній боєць "Айдару" розповів, яку частину Бахмута контролюють ЗСУ

Екскомандир роти батальйону "Айдар" зазначив, що ще два місяці тому йому здавалося, що втримати Бахмут довше тижня не можна.

Українські військові зараз контролюють близько 20−25% території Бахмута.

Про це розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV.

"На сьогоднішній день ворог контролює три чверті Бахмута. Десь остання чверть чи може навіть одна п’ята лишаються під контролем наших сил. Це саме західна околиця міста. З іншого боку, треба розуміти, треба бачити Бахмут — це один район от саме західний, але це саме район висотної забудови. І саме тому там вдалося на довше закріпитися, ніж в районах, де забудова була максимум п’ятиповерховою, а значною мірою — одноповерховою. В районі висоток наші закріпилися і поки тримаються", — сказав Дикий.

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Екскомандир роти батальйону "Айдар" зазначив, що ще два місяці тому йому здавалося, що втримати Бахмут довше тижня не можна.

"Від того часу вже тижнів п’ять пройшло. Ситуація там, звичайно, вкрай тяжка, бої страшні. Бої взагалі страшні, але там найгіршого типу бої, які можуть бути — це близький контактний бій, коли піхота на піхоту, люди на людей. Як казав один мій друг, який зараз там, дай йому бог здоров’я: от тільки, каже, що в штикову ще не ходили. Реально доходило до того, що навіть закидали гранатами вікна одне одному, коли один під'їзд, наприклад, був наш, а інший — орківський", — розповів він.

Дикий наголосив, що "дуже довго, так, як зараз, не триватиме": українські бійці змушені будуть відійти на наступну лінію оборони, або потрібно буде відправити в Бахмут підкріплення і намагатись перейти в контрнаступ та відсунути ворога хоча б від однієї з трас.

"Там у першу чергу бій іде за логістику, саме за можливість підвозити туди БК, воду, їжу, вивозити поранених тощо. Тобто або треба орків, швидше за все в районі Часова Яру, суттєво посунути, або треба відходити", — підсумував він.

Нагадаємо, українські захисники продовжують утримувати Бахмут та знищувати "елітні" війська росіян. Зокрема, йдеться про десантників, яких кинули на підсилення найманців ПВК "Вагнер".

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