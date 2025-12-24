Довгі руки Буданова: блогер прокоментував новину про знищення двох ворожих катів у Москві

Реклама

“Новина, яка сьогодні зранку розлетілася мережею, має суттєво глибший підтекст, ніж просто черговий інцидент за «порєбріком». Бо ліквідовані не були звичайними патрульними. Це особи, які пройшли через війну проти України і, що найгірше, були причетні до катувань наших полонених. Офіційна версія для широкого загалу звучить розпливчасто: «місцевий мешканець на знак незгоди ліквідував…» Але давайте чесно: усі ми чудово розуміємо, що такі філігранні акції проти конкретних катів у самому серці ворожої держави, під носом у ФСБ, не відбуваються просто тому, що у когось «увірвався терпець». За цим стоїть системна та надскладна робота”, - констатує Наумович.

А з огляду на те, що інформація про ліквідацію ворожих катів у ЗМІ потрапила через "джерела з ГУР" - нескладно здогадатися, чия саме ця робота, впевнений він.

“І тут неможливо не згадати про фактор Кирила Буданова. Вже давно не секрет, що очільник ГУР не належить до типу «кабінетних генералів». Його стиль — це особиста залученість у розробку найзухваліших операцій. І те, що в черговий раз сталося вночі у Москві, має чіткий почерк української воєнної розвідки під його керівництвом. Це і є ті самі «довгі руки Буданова» в дії”, - наголошує блогер.

Реклама

За його словами, на наших очах відомство трансформується: ГУР сьогодні - це не лише «очі та вуха» армії - це гарант невідворотної відплати ворога за скоєні злочини. Це чіткий сигнал кожному російському кату: де б ти не ховався - в окопі під Донецьком чи в патрульній машині на вулицях Москви - справедливість тебе наздожене.

“Спланувати та реалізувати підрив силовиків у російській столиці, коли там діють безпрецедентні заходи безпеки — це показник велетенських можливостей нашої військової розвідки. І це дійсно, захоплює, але, як на мене, головне тут — це відчуття справедливості, яке такі новини повертають українцям. Поки міжнародні інституції висловлюють занепокоєння, Буданов та його команда роблять конкретну справу. Низький уклін всім причетним! Саме тому в очах українців фігура очільника ГУР стає уособленням цієї справедливості - жорсткої, але необхідної. Це дає нам віру в те, що жоден злочин ворога не залишиться безкарним. І це усвідомлення вартує дуже дорогого”, - резюмує Сергій Наумович.